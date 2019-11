Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter griff im Südostviertel zwei junge Frauen an - Polizei sucht nach Zeugen

Essen (ots)

45138 E.- Südostviertel: Am frühen Donnerstagmorgen (28. November, gegen 6 Uhr) griff ein bewaffneter Mann zwei Frauen an der Einmündung Wörthstraße/Markgrafenstraße an. Obwohl die beiden Frauen den arabischen Mann zuvor bemerkten, waren sie überrascht, als dieser plötzlich auf sie zulief, körperlich angriff und mit einer Waffe bedrohte. Gewaltsam verhinderte er einen Notruf, indem er der Überfallenen das Handy aus der Hand schlug. Als die Frauen laut nach der Polizei riefen, flüchtete der Mann.

Der noch unbekannte Angreifer ist arabischer Abstammung, etwa 30 Jahre alt, schlank und zirka 170 cm groß. Er hat schwarze Haare und trägt einen kurzen Bart. Zur Tatzeit war er mit einer dunklen Jeans, einer petrolfarbenen Jacke und einer beigen Mütze bekleidet. Der Tatort, der unmittelbar an der Lärmschutzwand der Autobahn 40 liegt, ist nur bedingt einsehbar. Anwohner, die möglicherweise mit dem Überfall zusammenhängende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich schnellstmöglich bei der Polizei Essen unter 0201-8290 zu melden. /Peke

