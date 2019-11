Polizei Essen

POL-E: Essen: Fußgänger nach Zusammenstoß mit E-Scooter schwer verletzt

Essen (ots)

45130 E.-Rüttenscheid: Gestern Mittag (31. Oktober, 13:11 Uhr) kam es auf der Cäcilienstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Passanten, dieser wurde dabei schwer verletzt.

Der 23-jährige Fahrer des E-Scooter war auf dem Gehweg der Cäcilienstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als ein 73-jähriger Fußgänger von einem Seitenweg (in Höhe der Annastraße) auf die Cäcilienstraße lief, konnte der E-Scooter-Fahrer nach eigenen Angaben nicht mehr rechtzeitig bremsen. Deshalb kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich der 73-Jährige schwer verletzte. Nachdem der Senior am Unfallort notärztlich versorgt worden war, wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Ob der 23-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, soll eine Blutprobe klären./ SyC

