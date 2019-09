Polizei Essen

POL-E: Essen: Motorrad und Dutzende vermutlich gestohlene Fahrräder sichergestellt

Essen (ots)

45147 E.-Holsterhausen: Die Polizei hat am Montag, 9. September, in einem Hinterhof an der Janssenstraße ein Motorrad und Dutzende vermutlich gestohlenen Fahrräder gefunden und sichergestellt. Gegen 18.10 Uhr entdeckten Polizisten in dem Hinterhof ein als gestohlen gemeldetes Motorrad. Als sich die Beamten auf dem Hof näher umsahen, entdeckten sie zudem zahlreiche Fahrräder und auseinander gebaute Fahrradteile. Eines der Fahrräder war ebenfalls bei der Polizei als gestohlen gemeldet worden. Wegen des Verdachts, dass es sich bei den Fahrrädern und Fahrradteilen um Diebesgut handelt, wurden die Räder sichergestellt. Auch das gestohlene Motorrad wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und wegen Hehlerei. /bw

