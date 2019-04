Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei erwischt Drogendealer - 19-jährige Männer vorläufig festgenommen

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am Donnerstagnachmittag, 25. April gegen 17 Uhr, erwischten zivile Beamte der Essener Polizei zwei 21-Jährige bei dem Handel mit Drogen. Zunächst fielen die beiden jungen Männer den Beamten auf der Kettwiger Straße auf. Im Bereich Porschekanzel konnten die Polizisten alsdann beobachten, wie die Tatverdächtigen auf mutmaßliche Kunden trafen und sich in eine Ecke zurückzogen. Anscheinend in der Annahme, dass ihr Tun nicht einzusehen sei, tauschten sie Gegenstände aus. Bei der anschließenden Kontrolle eines 61-Jährigen gab dieser zu, soeben Betäubungsmittel gekauft zu haben. Die Beamten folgten den mutmaßlichen Drogendealern bis zum Bahnhof Essen-West. Mittlerweile hatten sie offenbar einen Bekannten getroffen und ihren Weg gemeinsam fortgesetzt. Am Bahnhof umstellte die Polizei das Trio. Die drei Männer wurden für weitere Maßnahmen zu einer Wache gebracht. Ein 17-Jähriger wurde direkt wieder entlassen, die zwei 19-Jährigen aus Guinea brachten die Beamten jedoch zunächst in das Polizeigewahrsam. Auch sie wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. / AKoe

