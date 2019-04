Polizei Essen

POL-E: Essen: 19-Jähriger lässt Polizeieinsatz eskalieren - Widerstand endet für aggressiven Essener im Polizeigewahrsam

Essen (ots)

45307 E.- Leithe: Eine ausufernde Ruhestörung in der Hochfeldstraße 153 sorgte in der vergangenen Nacht (Donnerstag, 25. April gegen 22:50 Uhr) für einen massiven Polizeieinsatz. Anwohner baten die Polizei um Hilfe, weil eine lautstarke Feier im 6. Obergeschoss des Hochhauses für Unmut sorgte. Eine Beamtin und ein Beamter der Polizeiinspektion 1 konnten schon beim Betreten des Gebäudes das Geschrei der Gäste wahrnehmen. Schnell gab sich der 21-jährige Mieter zu erkennen und sagte zu, der polizeilichen Weisung "die Musik leiser zu stellen", zu folgen. Bevor der Einsatz beendet werden konnte, mischte sich ein bis dahin unbeteiligter Gast (19) in das Gespräch. Gezielt beleidigend forderte er acht weitere Gäste (15 bis 21 Jahre, darunter drei 15-jährige Mädchen) auf, Maßnahmen gegen die Polizei zu ergreifen. Als er schließlich körperlich gegen die beiden Beamten vorging, drohten diese den Einsatz von Pfefferspray an. Mit Unterstützung eines weiteren Polizeibeamten und seiner Kollegin konnte der 19-jährige Aggressor überwältigt und festgenommen werden. Die zuvor durch den 19-Jährigen angestachelten Gäste, griffen nicht mehr aktiv in das Geschehen ein. Auf der Wache entnahm ein Arzt ihm die angeordnete Blutprobe, bevor Polizisten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam einschlossen. Den Essener erwartet ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte./ Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell