Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Ausweichmanöver endet mit sechs beschädigten Fahrzeugen - Möglicher Verursacher flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45478 MH.-Speldorf: Ein LKW-Fahrer (57) wich am Montagmorgen (8. April) gegen 6 Uhr einem entgegenkommenden Kipplader auf der Ruhrorter Straße aus. Das Ausweichmanöver endete mit mehreren beschädigten Fahrzeugen.

Kurz hinter dem Kreisverkehr an der Weseler Straße ereigneten sich mehrere Zusammenstöße. Ein unbekannter Fahrer war mit seinem Kipplader auf der Ruhrorter Straße in Richtung Mülheimer Stadtkern unterwegs. An dem Straßenrand parkte ein Anhänger ab. Diesem Anhänger wich der Kipplader-Fahrer vermutlich aus und fuhr in die Gegenfahrbahn.

Dort kam ihm der 57-jährige LKW-Fahrer mitsamt seines Anhängers entgegen. Er musste dem Kipplader ausweichen, um nicht mit ihm zusammenzustoßen. Durch das Ausweichmanöver nach rechts kollidierte er mit einem anderen am Seitenrand geparkten LKW samt Auflieger. Der Aufprall war so stark, dass der LKW mitgezogen wurde und dieser vier weitere geparkte Autos gegeneinander schob. Mehrere Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des Kippladers entfernte sich vom Unfallort.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Fahrer oder dem Kipplader geben können. Außerdem wird der Kipplader-Fahrer selbst gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 4 unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu wenden. /JH

