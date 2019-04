Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Hubschraubereinsätze der Polizei - Folgemeldung/ Aufklärung- Beschwerden und Nachfragen häuften sich -

Essen (ots)

45127 E-Stadtgebiete/45468 MH-Stadtgebiete: Hubschraubereinsätze der Polizei lassen sich nicht immer verhindern, werden aber nicht von jedem akzeptiert. Immer wieder kommt es zu Beschwerden, wenn Polizeihubschrauber einsetzt werden. Das würde die notwendige Nacht- bzw. Mittagsruhe erheblich beeinträchtigen. Daher hat die Polizei in Essen und Mülheim an der Ruhr ein neues Konzept auf die Beine gestellt. Mithilfe eines extra für solche Einsätze konzipierten Lautsprecherfahrzeuges kündigt die Polizei zukünftig den Einsatz der Polizeihubschrauber an. Dazu fährt der Wagen zirka 30 Minuten vor Einsatzbeginn durch den betroffenen Bereich und vermeldet dann den Grund der Ruhestörung. Dies berichteten wir gestern, als "spezielle" Meldung zum 1. April! Aufklärend teilen wir heute mit, wie in jeder unserer anderen Polizeimeldungen auch, dass es sich bei der gestrigen Meldung um einen Aprilscherz handelte. Wir fertigten aus aktuellem Anlass diese Meldung, da uns zunehmend in den sozialen Netzwerken Anfragen erreichten, die sich kritisch über den Einsatz von Polizeihubschraubern äußerten. Die Polizei wird auch weiterhin alle ihr zur Verfügung stehenden Einsatzmittel einsetzen, um mögliche Gefahren für Leib und Leben der Bevölkerung abzuwehren. Die nächste, möglicherweise verwirrend wirkende Pressemeldung, versprechen wir, frühestens in 364 Tagen zu veröffentlichen. Ihre Polizei Essen/Mülheim an der Ruhr. /Peke

