POL-E: Essen: Unbekannter überfällt Supermarkt und flüchtet ohne Beute - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45397 E.-Kray: Am Samstag, 8. Dezember um 21:40 Uhr, hat ein bislang unbekannter Mann einen Supermarkt an der Straße "Am Bocklerbaum" überfallen, floh jedoch ohne Beute.

Der Unbekannte betrat das Geschäft und bedrohte drei Mitarbeiterinnen (27, 20, 23) mit einem Messer. Er wollte sie so zwingen, ihre Mobiltelefone herauszugeben und den Schlüssel zu einem Tresor auszuhändigen. Dann sperrte er die Frauen ein und flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und 180 bis 185 cm groß. Er hat eine dickliche Statur, dunkle Augen, schwarze Haare und einen Dreitagebart. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine dunkle Jeans. Er soll mit "arabischem" Akzent gesprochen haben.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AKoe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell