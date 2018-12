POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Verkehrsunfall nach Wendemanöver

Essen (ots) - 45473 MH.-Altstadt: Am Samstagmorgen (1. Dezember) kam es gegen 10.10 Uhr auf der Aktienstraße zu einem Verkehrsunfall nach einem Wendemanöver. Beide Autofahren verletzten sich. Ein VW Golffahrer (69) parkte am Straßenrand der Aktienstraße in Essener Fahrtrichtung, unmittelbar hinter der Einmündung Eschbachstraße. Ein Transporter stand ebenfalls auf der rechten Spur der Fahrbahn und schränkte seine Sicht ein. Als er jedoch dachte die Straße wäre frei, fuhr er los und wendete in Richtung Mülheimer Innenstadt. Der 32- Jährige fuhr mit seinem Ford auf der linken Spur in Richtung Essen. Der 69- Jährige übersah den Fordfahrer und konnte beim Wenden den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Krankenwagen und ein Notarzt waren vor Ort. Beide Beteiligten und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 32- Jährige verletzte sich schwer. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Fahrbahn Richtung Essen. /JH

