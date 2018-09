POL-HA: Betrunkener randaliert in der Straße Am Hauptbahnhof

Hagen (ots) - Am Samstag, gegen 07.00 Uhr, randalierte ein 25-jähriger Hagener in der Straße Am Hauptbahnhof. Der alkoholisierte Mann schlug mit einer Flasche die Glasscheibe eines dortigen Restaurants ein. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Der Randalierer wurde zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Eine Strafanzeige wurde erstattet.

