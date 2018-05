POL-E: Mülheim an der Ruhr: Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45472 MH-Heißen: Nach einem Verkehrsunfall in Mülheim-Heißen sucht der zuständige Verkehrsermittler nach Zeugen.

Gegen 16:30 Uhr bog der Fahrer (20) eines Kia Rio vom Frohnhauser Weg nach links in die Heinrich-Lemberg-Straße ab. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Wagen mit einer entgegenkommenden Honda, dessen Fahrer (34) in Richtung Velauer Straße unterwegs war. Der 34-Jährige erlitt bei dem anschließenden Sturz schwere Verletzungen und muss stationär im Krankenhaus behandelt werden. Sowohl am Kia, als auch an der Honda CBR 1000 entstanden immense Schäden.

Der zuständige Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats 4 sucht zur Klärung des genauen Hergangs Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Telefon: 0201/829-0. (LL)

