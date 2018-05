POL-E: Essen: EG Jugend ermittelt Kinder, die in Katernberg eine 70 Jahre alte Frau überfielen

Essen (ots) - 45327 E-Katernberg: Kinder überfielen Dienstagmittag (10. April), im Essener Stadtteil Katernberg, eine 70 Jahre alte Frau. Wir berichteten über den Vorfall bereits am 11.04.2018, um 12:14 Uhr, über das Presseportal. Die Tatverdächtigen machten mit dem geraubten Handy von sich Fotos. Diese Bilder landeten in der Cloud der überfallenen Seniorin und wurden ihnen zum Verhängnis. Durch engen Austausch der Kriminalkommissariate in Gelsenkirchen und Essen, stießen die Ermittler auf zwei Kinder, die für die Tat in Frage kamen. Eine Lichtbildvorlage im Polizeipräsidium Essen überführte die beiden 13-Jährigen aus Gelsenkirchen. Die Kriminalpolizei hatte von den beiden Jungen bereits Fotos im polizeilichen System. Auf diesen Bildern identifizierte die Rentnerin die mutmaßlichen Räuber am letzten Freitag (27. April). Laut Täterbeschreibungen vom 11. April handelte es sich angeblich um ein Trio. Die Ermittlungen ergaben, dass offensichtlich nur die beiden ermittelten 13-Jährigen an der Tat beteiligt waren. Von dem Smartphone fehlt bis dato jede Spur. / MUe.

