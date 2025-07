Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl: Wer kennt den Tatverdächtigen?

StädteRegion Aachen/ Herzogenrath (ots)

In den Morgenstunden des 15.06.2025 (Sonntag) hat ein unbekannter Mann versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Paulinenhof" in Herzogenrath einzubrechen. Bereits eine Woche zuvor (am Sonntag, den 08.06.2025) war er in dem Bereich aufgefallen. (An dem Tag war es nicht zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen.) Der Unbekannte wurde beide Male von einer Videokamera gefilmt.

Umfangreiche Ermittlungen der Polizei Aachen führten bislang nicht zur Ergreifung des Mannes. Das Amtsgericht Aachen hat nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Die Fahndungsfotos können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/176119

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0241/9577-31401 (während der Bürozeiten) oder 0241/9577-34210 (außerhalb der Bürozeiten) zu melden.

Die Fotos können im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

