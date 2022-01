Polizei Aachen

POL-AC: Hanfplantage in Einfamilienhaus: 28-Jähriger festgenommen

Hinweise aus der Nachbarschaft haben die Drogenermittler des Kriminalkommissariats 24 bereits Ende Dezember 2021 auf die Spur einer groß angelegten Marihuanaplantage in der Rollefstraße gebracht. Aufwendige Ermittlungen führten bei einer Durchsuchung am vergangenen Mittwoch (26.01.2022) zur Sicherstellung von über 1000 Pflanzen und Setzlingen in einem Einfamilienhaus.

Ein 28-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Hintermännern dauern an.

