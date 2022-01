Polizei Aachen

POL-AC: Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Aachen (ots)

Ein 19-Jähriger ist gestern Nachmittag (12.01.2022, 17.20 Uhr) bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst fand den Mann in der Wilhelmstraße. Nach einer ersten Behandlung vor Ort wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach Aussagen von Zeugen soll der Konflikt, an dem mehrere Personen beteiligt waren, bereits im Bereich Suermondtplatz und Richardstraße begonnen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genauen Umstände sind bislang völlig unklar.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31101 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

