Polizei Aachen

POL-AC: Angezündetes Stofftier sorgt für Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Aachen (ots)

Gestern Morgen (07.11.2021) gegen 7 Uhr löste ein vor einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Aretzstraße abgelegtes und durch Unbekannte in Brand gestecktes Stofftier einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Drei Wohnungen mussten vorübergehend evakuiert werden, ein Bewohner musste aufgrund des Rauches medizinisch betreut werden. Die Kräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen, es entstand ein Schaden am angrenzenden Mauerwerk. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. (pw)

