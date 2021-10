Polizei Aachen

POL-AC: 3. Nachtrag zur Pressemeldung: Verkehrsunfall auf dem Berliner Ring - Aufhebung der Fahndung - flüchtiger Pkw- Fahrer meldet sich

Aachen (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen und engagierter Mithilfe aus der Bevölkerung meldete sich nun ein 55- jähriger Pkw- Fahrer aus dem Rhein- Erft- Kreis bei den Beamten des Verkehrskommissariates. Er gab an, zur betreffenden Unfallzeit an der Unfallörtlichkeit mit seinem Auto gewesen zu sein. Die Ermittler nahmen daraufhin seinen Pkw in Augenschein und fanden eindeutige Unfallspuren. Der dringend tatverdächtige 55- Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung, Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und unterlassener Hilfeleistung verantworten. (pw)

