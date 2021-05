Polizei Aachen

POL-AC: Alkohol am Steuer

Aachen (ots)

Eine 47-jährige Autofahrerin hat gestern Morgen (27.05.21, 09.00 Uhr) aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise die Aufmerksamkeit weiterer Verkehrsteilnehmer auf sich gezogen. Nachdem sie ihren Wagen mehrfach an einer grünen Ampel abgewürgt hatte, setzte sie ihre Fahrt auf der Halifaxstraße in deutlichen Schlangenlinien fort. Eine Zeugin, die das Schauspiel aus ihrem Pkw heraus beobachtet hatte, verständigte sofort die Leitstelle. Die Fahrt der 47-Jährigen endete wenig später - ohne fremdes Zutun - auf dem Grünstreifen des Zubringers zum Pariser Ring. Die Tatsache dass Alkohol im Spiel war, dürfte keinen wirklich überraschen - das Ergebnis des Vortestes vielleicht schon: Über 4 Promille waren auf dem Display des Messgeräts abzulesen. Die Frau wurde zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Der Führerschein wurde sichergestellt. (am)

