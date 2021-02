Polizei Aachen

POL-AC: Auf dem Hinterrad unterwegs - Motorrad weg

Aachen (ots)

Seit etwa einem halben Jahr besitzt ein 21jähriger Aachener die amtliche Fahrerlaubnis, um Motorräder führen zu dürfen - ob er seinen Führerschein auch zukünftig behalten darf, entscheidet demnächst die Aachener Justiz. Am gestrigen Freitag (05.02.2021) wurden Beamte der Aachener Polizei Zeugen eines halsbrecherischen Überholmanövers. Sie beobachteten gegen 15:00 Uhr, wie der junge Mann zwischen zwei ordnungsgemäß nebeneinanderfahrenden Pkw auf der Breslauer Straße hindurch fuhr. Doch damit nicht genug. Diese ohnehin überaus gefährliche Aktion toppte er, indem er sie an der Kreuzung zur Dresdener Straße lediglich auf dem Hinterrad seiner Geländemaschine vollführte. Als die Beamten ihn dann kurz darauf zur Rede stellten, erklärte er den verblüfften Ordnungshütern, dass es vollkommen normal sei, dass bei ihm das Vorderrad bei Beschleunigung die Bodenhaftung verliere: es sei schließlich sehr leicht. Da das Zweirad bereits an anderer Stelle in ähnlicher Weise aufgefallen war, wurde nunmehr sein Führerschein einbehalten und das Motorrad sichergestellt. (And.)

