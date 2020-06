Polizei Aachen

POL-AC: Dieb reist mit "Werkzeugkiste" an und wird bei der "Arbeit" ertappt

Bild-Infos

Download

Alsdorf (ots)

Am Dienstagmorgen (30.06.2020) gegen 3 Uhr wurde ein Zeuge in der Franz-Rotthäuser-Straße durch laute Maschinengeräuche unsanft geweckt. Von seinem Fenster aus sah er einen Mann, der mit einer Akkuflex versuchte, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Neben ihm stand ein Fahrradanhänger mit einer kompletten Werkstattausrüstung. Ein Kompressor, ein Schweißgerät, eine Kabeltrommel und ein Überbrückungskabel waren, falls die Flex ihren Dienst versagen würde, darin verstaut. Als die alarmierten Polizisten am Tatort eintrafen, flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß. Die Beamten konnten ihn einholen und festnehmen. Einen Ausweis hatte er nicht dabei und somit ging es zur Identitätsfeststellung zur Wache. Seine "Werkzeugkiste" stellten die Beamten sicher. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Dieb die Wache wieder verlassen. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Das Bild kann rechtefrei genutzt werden.(fp)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell