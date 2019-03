Polizei Aachen

POL-AC: Nach Verkehrsunfall Vollsperrung der L 109 zwischen der L 240 und dem Kreisverkehr Bettendorf

Ein 32-Jähriger Baesweiler verlor in einer Rechtskurve der L 109 in Richtung Bettendorf fahrend die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 34jähriger PKW-Fahrer aus Stolberg versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde der mutmaßliche Unfallverursacher schwer verletzt und zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Trotz seiner Verletzungen konnte er glücklicherweise sofort nach dem Aufprall noch sein Fahrzeug verlassen. Kurz danach entzündete sich der PKW und brannte lichterloh bei Eintreffen der Einsatzkräfte. Die miteingesetzte Feuerwehr Alsdorf übernahm die erforderlichen Löscharbeiten.

Der Stolberger Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt und noch an der Unfallstelle ärztlich versorgt. Sein PKW wurde erheblich beschädigt. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 7000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle entstand an der Fahrbahndecke ebenfalls erheblicher Schaden. Die Schadenshöhe ist hier noch festzustellen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Unfallverursacher offensichtlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Die durch das Feuer entstanden Schäden an der Fahrbahndecke haben zur Folge, dass die L 109 zwischen dem Kreisverkehr Bettendorf und der Landstraße 240 bis auf weiteres komplett gesperrt werden musste.

