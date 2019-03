Polizei Aachen

POL-AC: Zeugen gesucht: Radfahrer verletzen Fußgänger und flüchten

Aachen/Eschweiler (ots)

In gleich zwei Fällen, bei denen es zu einem Unfall zwischen einem unbekannten Radfahrer und einer Fußgängerin gekommen ist, sucht die Aachener Polizei Zeugen:

Am vergangenen Sonntag (24.03.2019) kam es gegen 16.00 Uhr zu einem Unfall auf einem Feldweg am Eschweiler Blausteinsee. Ein Rennradfahrer wollte sich den Weg zwischen zwei Fußgängerinnen hindurch bahnen und blieb dabei mit dem Lenker am Henkel der Handtasche einer Frau hängen; beide stürzten. Die Fußgängerin zog sich leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer stand auf und setzte seine Fahrt fort. Zeugen beschreiben den unbekannten männlichen Radfahrer als etwa 50 Jahre alt, bekleidet mit einem schwarzen Radanzug mit einem dreieckigen blau-rot-weißen Emblem auf dem Rücken und neonfarbenen Streifen am Oberarm und Oberschenkel, trug einen weißen Helm.

Gestern (26.03.2019) ereignete sich gegen 17.30 Uhr ein weiterer Unfall auf der Monheimsallee. Eine Fußgängerin wollte die Monheimsallee in Richtung Mariahilfstraße an der dortigen Ampel überqueren. Ein unbekannter Radfahrer, der auf der Monheimsallee in Richtung Hansemannplatz unterwegs war, überfuhr die rote Ampel und rammte die Frau. Sie kam zu Fall und verletzte sich dabei. Auch hier setzte der Radfahrer seine Fahrt unbeirrt in Richtung Hansemannplatz fort. Zeugen beschreiben den unbekannten männlichen Radfahrer als relativ groß, etwa 40 bis 45 Jahre alt, bekleidet mit einer dunklen Jacke und Bluejeans, ungepflegte längere Haare, unterwegs auf einem weißen Fahrrad.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat fragt in diesem Zusammenhang: Wer kann sachdienliche Angaben machen, die zur Identifizierung der beiden unbekannten Radfahrer führen? Zeugen werden gebeten sich während den Bürozeiten unter der Rufnummer 0241/9577-42101 zu melden. (am)

