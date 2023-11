POL-BS: Technische Mängel im Güterverkehr

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Ottmerstraße, 22.11.2023, 18:30 Uhr Braunschweigerin bei Fahrradunfall verletzt Am Mittwochabend fuhr eine 43-jährige Braunschweigerin auf dem rechtsseitigen Radweg auf der Straße "St. Leonhard" von der Stadthalle in Richtung Bahnhof. In Höhe der Ottmerstraße kreuzten drei Männer, die von links aus der Schillstraße kamen, ihren Weg. Trotz eines Ausweichmanövers der drei Männer ...

