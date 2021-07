Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Am Theater

16.07.2021, 22:18 Uhr

Mehrere geparkte Fahrzeug wurden beschädigt. Zeugenaussagen deuten auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen hin. Der Fahrer streitet dies ab.

In der Nacht von Freitag auf Samstag erhielt die Polizei einen Einsatz am Theater in Braunschweig. Der 21-jährige Fahrer eines BMW hatte die Kontrolle über seinen Pkw verloren und war mit insgesamt vier geparkten Pkw zusammengestoßen. Der Verkehrsunfalldienst nahm vor Ort Zeugenaussagen auf, nach denen es aufgrund eines verbotenen Kraftfahrzeugrennen zu dem Unfall gekommen war. Der BMW und einer der geparkten Pkw mussten vor Ort abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Schaden auf insgesamt rund 17.000EUR. Nur durch Zufall wurde niemand verletzt. Gegen den Fahrer des BMW wird nun ermittelt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell