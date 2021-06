Polizei Braunschweig

POL-BS: Suchmaßnahmen am Moorhüttensee - Eigentümer der Kleindung gefunden

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Moorhüttensee

14.06.2021, 21:40 Uhr

Im Nachgang zu der großangelegten Suchaktion rund um den Moorhüttensee in Braunschweig meldete sich der rechtmäßige Eigentümer der Bekleidung bei der Polizei.

Am Dienstagmorgen meldete sich der Vater eines kleinen Jungen im Polizeikommissariat Nord. Sein Sohn hatte am Abend zuvor seine Kleidung und seine Brille am Moorhüttensee vergessen. Aufgefallen sei das Ganze aufgrund des Fehlens der Sehhilfe am Morgen. Der Vater erkannte die Kleidung seines Sohnes dann in der Zeitung wieder und informierte die Polizei. Die Gegenstände wird der Vater zeitnah bei der Polizei abholen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell