Polizei Braunschweig

POL-BS: Kurz nach Verlassen der Polizeidienststelle: Ladendieb hat erneut Diebesgut bei sich

BraunschweigBraunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt 23.11.2020, 15.45 Uhr / 18.15 Uhr

Polizeibeamte erkannten den Mann kurze Zeit nach der ersten Tat wieder, diesmal jedoch mit einem auffälligen Rucksack, den er zuvor noch nicht bei sich trug.

Am Dienstagnachmittag wurde ein 26-Jähriger in einem Bekleidungsgeschäft dabei beobachtet, wie er mit mehreren Hosen zur Anprobe in eine Umkleidekabine ging. Als er wieder herauskam, trug er keines der Kleidungsstücke in seinen Händen, sondern verließ direkt das Geschäft. Hierbei löste die Warensicherungsanlage aus, woraufhin ein Mitarbeiter den Mann ansprach und die Polizei informierte.

Diese stellte fest, dass sich in den mitgeführten Taschen nicht nur die drei Hosen befanden, sondern auch noch eine weitere Jacke. Der Warenwert belief sich auf über einhundert Euro.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl gegen den 26-Jährigen ein.

Kurz nachdem der Mann die Polizeidienststelle verlassen hatte, erkannte ihn eine weitere Streifenbesatzung wieder. Doch diesmal trug er einen Rucksack, den er zuvor nicht bei sich hatte. Nach kurzer Flucht konnte der Mann durch die Polizeibeamten festgehalten und erneut in die Wache der Polizei gebracht werden.

In dem Rucksack befanden sich neben diversen Bekleidungsstücken auch Parfums und alkoholische Getränke. Der Rucksack sowie die darin transportierten Gegenstände waren zum größten Teil noch mit Preisetiketten und Warensicherungen versehen, die üblicherweise nach dem Bezahlvorgang entfernt werden.

Ersten Ermittlungen zu Folge stammte das Diebesgut aus verschiedenen Geschäften und hat einen Gesamtwert von rund 600 Euro.

Die Polizei stellte die Waren sicher und fertigte weitere Strafanzeigen gegen den Mann.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell