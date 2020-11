Polizei Braunschweig

POL-BS: Kein Jubiläums-Benefizkonzert der Braunschweiger Polizei - Polizeigottesdienst im Dom St. Blasii findet am Dienstag, 08.12.2020, um 18.00 Uhr, statt

Braunschweig (ots)

Unter dem Motto "Mit Musik helfen" sollte das Polizeiorchester Niedersachsen auch in diesem Jahr das traditionelle Benefizkonzert der Polizeidirektion Braunschweig und der Zentralen Polizeidirektion geben. Allerdings mussten alle Veranstaltungen der Polizeidirektion Braunschweig aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden und so kann das 25-jährige Jubiläum des beliebten Benefizkonzerts mit dem Polizeimusikorchester nicht stattfinden. Die Vorbereitungen für eine Jubiläumsveranstaltung waren bereits abgeschlossen, so dass sich die Planungen aktuell auf das kommende Jahr mit einem neuen Termin fokussieren.

Als einzige Veranstaltung der Behörde in diesem Jahr bleibt der Polizeigottesdienst im Braunschweiger Dom St. Blasii, der unter Berücksichtigung eines strengen Hygienekonzeptes für kirchliche Veranstaltungen in Kooperation mit dem Domkantorat unter der Leitung von Dompredigerin Cornelia Götz durchgeführt werden kann. Durch die aktuellen Vorgaben ist es dem Braunschweiger Polizeichor bedauerlicherweise nicht möglich, den musikalischen Rahmen zu gestalten.

Am Dienstag, 08.12.2020, um 18.00 Uhr, darf die Polizeidirektion Braunschweig zu Gast im Braunschweiger Dom sein und mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Familienangehörigen und Freunden der Polizei einen Weihnachtsgottesdienst feiern. Unter Mitwirkung von den Polizeipfarrern Maic Zielke und Torsten Thiel haben Polizeibedienstete diesen Gottesdienst, der corona-bedingt ganz anders sein wird als die Jahre zuvor, vorbereitet. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind ebenfalls herzlich eingeladen zusammen mit der Braunschweiger Polizei, die Feierstunde in einem neuen Rahmen zu erleben.

Der Infektionsschutz genießt sowohl bei der Kirche als auch bei der Polizei höchste Priorität. Deshalb werden Besucherinnen und Besucher des Gottesdienstes gebeten, sich rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn einzufinden.

Um 17:30 Uhr öffnet der Dom seine Pforten für die Gemeinde und die Polizei.

Die Polizeidirektion Braunschweig und das Domkantorat behalten sich bei steigendem Infektionsgeschehen oder Verschärfung der Niedersächsischen Corona-Verordnung eine kurzfristige Absage vor.

