Polizei Braunschweig

POL-BS: Kind bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

26.08.2019, 16.40 Uhr Braunschweig, Siegfriedstraße/Guntherstraße

Zur Klärung eines Unfalles, bei dem ein Kind am Montagnachmittag leicht verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen des Geschehens.

Ein elfjähriger Junge ging auf dem rechten Fußweg der Siegfriedstraße in Richtung Hamburger Straße. Bei "Grün" zeigender Ampel wollte er die Guntherstraße überqueren.

Eine 24-jährige Frau, die mit ihrem Wagen in gleicher Richtung fuhr und nach rechts in die Guntherstraße abbiegen wollte, übersah den Jungen, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Der Elfjährige stürzte dabei und zog sich Schürfwunden zu. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus.

Die Unfallverursacherin sowie ihr Ehemann machten zunächst keine Angaben zum Geschehen. Nach Angaben der Eltern waren jedoch zwei Zeugen unmittelbar nach dem Unfall bei dem Jungen, um ihm zu helfen.

Diese beiden Personen sowie weitere Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit dem Unfalldienst unter der Rufnummer 0531/476-3935 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell