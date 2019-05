Polizei Braunschweig

POL-BS: Wer hatte Grün? - Polizei sucht Zeugen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Am Hagenring 31.05.2019, 13.19 Uhr

Zwei Frauen fuhren mit ihren Pkws in den Kreuzungsbereich ein, so dass es zum Unfall kam. Die Polizei sucht Zeugen zum Geschehen.

Am Freitagmittag befuhr eine 77-Jährige mit ihrem Mazda die Hans-Sommer-Straße und wollte nach rechts in die Gliesmaroder Straße abbiegen. Zeitgleich fuhr eine 36-jährige Frau mit ihrem Volvo aus der Beethovenstraße geradeaus, um ebenfalls in die Gliesmaroder Straße zu gelangen.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von ca. 4000 Euro entstanden ist. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand.

Da beide Unfallbeteiligten angeben, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein, sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall und insbesondere zur Ampelschaltung machen können.

Zeugen werden gebeten, sich diesbezüglich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei unter der Telefonnummer 0531/476-3935 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell