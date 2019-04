Polizei Braunschweig

POL-BS: Linienbus der Verkehrs GmbH in Unfall verwickelt - sechs Personen verletzt

Braunschweig (ots)

18.04.2019, 08.06 Uhr Braunschweig, Europaplatz

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen auf dem Europaplatz.

Ein Linienbus der Verkehrs GmbH fuhr von der Güldenstraße kommend über den Europaplatz in Richtung Theodor-Heuss-Straße. Plötzlich kam von rechts ein 62-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug, der aus Richtung Frankfurter Straße in Richtung Lessingplatz fuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Wagen nach rechts geschleudert und der Bus erheblich im Frontbereich beschädigt.

In dem Bus verletzten sich der 54-jährige Fahrer, ein kleines Baby und drei weitere Passagiere im Alter zwischen 18 und 59 Jahren leicht. Der 62-jährige Fahrer des Unfallautos wurde schwer verletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten zu weiteren Untersuchungen in Krankenhäuser in Braunschweig und Wolfenbüttel.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste der Europaplatz in Fahrtrichtung Lessingplatz und Theodor-Heuss-Straße stadtauswärts voll gesperrt werden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 55.000,- Euro.

Der Verkehrsunfalldienst bittet Zeugen des Unfalles, die Angaben insbesondere zur Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalles am Europaplatz machen können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0531 / 476-3935 zu melden.

