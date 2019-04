Polizei Braunschweig

POL-BS: Fahrraddieb am Dienstag erwischt - am Mittwoch verurteilt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Südstadt 02.04.2019, 20.26 Uhr

Eine Zeugin beobachtete, wie ein Mann Fahrräder der Nachbarn entwendete und ermöglichte durch ihren Notruf, dass die Polizei den Mann festnehmen konnte und die Nachbarn ihre Fahrräder zurückbekamen.

Als am Dienstagabend eine 65-Jährige aus ihrem Fenster schaute, fiel ihr ein unbekannter Mann auf, der sich torkelnd in die Garage der Nachbarn begab. Zurück kam er mit zwei Fahrrädern, so dass sie die Polizei alarmierte. Die Beamten konnten den mit über 3 Promille Atemalkohol stark alkoholisierten Mann noch vor Ort festnehmen.

Nachdem die bestohlenen Nachbarn wieder zuhause waren, legten sie der Polizei einen Kaufbeleg vor und konnten somit nachweisen, Eigentümer der Fahrräder zu sein. Die Räder hatten sie in einem Geräteschuppen abgestellt, der sich hinter ihrer Garage befand.

Weil der 35-jährige Fahrraddieb über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügte und auch keine Meldeadresse angeben konnte, bestand die Gefahr, dass er sich der Strafverfolgung entziehen würde. Daher wurde er vorläufig festgenommen.

Bereits am Mittwoch musste er sich vor dem Amtsgericht Braunschweig für seine Tat verantworten. Die Richterin verurteilte ihn zu einer dreimonatigen Bewährungsstrafe.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell