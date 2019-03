Polizei Braunschweig

POL-BS: Wertsachen aus Cabrio entwendet - Täter nutzte günstigen Moment

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Weststadt 08.03.2019, 13.30 Uhr

Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug für gerade mal 12 Minuten verlassen. Diese Zeit nutzte der Täter, um die Scheibe einzuschlagen und unter anderem das Portemonnaie zu entwenden.

Am Freitagmittag hatte die Fahrerin eines Audi TT ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand geparkt und war in die Filiale einer Bäckerei gegangen. Als sie nur 12 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte das Dach ihres Cabrios aufgeschlitzt und die Beifahrerscheibe eingeschlagen hatten.

Ihre Geldbörse mit Bankkarten, Ausweisdokumenten und Bargeld sowie ein Mobiltelefon hatte sie auf dem Beifahrersitz abgelegt - diese fehlten nun.

Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen Einbruchsdiebstahls.

