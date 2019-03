Polizei Braunschweig

POL-BS: Pressebericht

Braunschweig (ots)

Einbruch in EFH

Die Urlaubsabwesenheit der Bewohner wurde in der Nacht zum 08.03.19 genutzt, um nach Aufhebeln von Tür bzw. Fenster in deren EFH, gelegen in einer von der Leiferdestraße abgehenden Sackgasse, einzudringen. Die Räume wurden offenbar komplett durchsucht, ohne dass bisher Angaben zum Stehlgut gemacht werden können.

Ladendiebe in Hauptverhandlungshaft

Zwei am Nachmittag des 08.03.19 erst in Peine und dann in Braunschweig beim Ladendiebstahl auf frischer Tat betroffene georgische Touristen - 27 und 28 Jahre alt - wurden am 09.03.19 auf Antrag der StA Braunschweig durch den Haftrichter beim AG Brg. in Hauptverhandlungshaft genommen, so dass die Verhandlung dann in der 11. KW stattfinden wird.

PKW-Aufbruch

Zur Mittagszeit des 08.03.19 nur wenige Minuten unbeaufsichtigt auf der Illerstraße abgestellter Sportwagen Audi TT wurde u.a. durch Einschlagen der Verglasung eines Seitenfensters aufgebrochen, um sichtbar auf dem Beifahrersitz zurückgelassenes Portemonnaie und Mobiltelefon zu entwenden, so dass ein Schaden von mindestens 1200,-- Euro entstand.

Hinweise werden erbeten unter Tel.-Nr. 0531 / 476-2516 - KDD -.

