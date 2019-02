Polizei Braunschweig

POL-BS: Zwei Einbrüche zur Tageszeit

Braunschweig (ots)

In Veltenhof drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein, nachdem ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt wurde. Zur Tatsicherung wurde eine Innentür abgeschlossen. In den Räumlichkeiten wurden Schränke geöffnet und gesichtet. Ob aus dem Haus etwas entwendet wurde, steht derzeit nicht fest.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Eichtalstraße. Hier gelangten die Täter vermutlich durch die offenstehende Haustür in das Einfamilienhaus. Im 1. Obergeschoss wurde die Wohnungstür aufgehebelt und in die Wohnung eingedrungen. Aus der Wohnung wurde offensichtlich ein Fernsehgerät entwendet. Die beschädigte Wohnungstür musste anschließend durch die Feuerwehr gesichert werden.

