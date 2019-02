Polizei Braunschweig

POL-BS: Zwei Audi über Nacht entwendet

Braunschweig (ots)

12./13.02.2019 Braunschweig, Weststadt

Autodiebe nutzten die Nacht von Dienstag zu Mittwoch zu einem Beutezug in der Weststadt.

Zwei Fahrzeugbesitzer hatten ihre Wagen am Dienstagabend Am Queckenberg und in der Havelstraße abgestellt. Am nächsten Morgen stellten Beide den Diebstahl ihrer Fahrzeuge des Typs Audi A6 fest.

Unbekannte Täter hatten die Nacht genutzt, um die Wagen älteren Modells unbemerkt zu entwenden. Von ihnen fehlt jede Spur.

