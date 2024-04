POL-BO: Schwerer Straßenraub: Wer kennt diese beiden Tatverdächtigen?

Herne (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Herne am Samstag, 6. April, ist ein 58-jähriger Herner schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Herner gegen 16.50 Uhr mit seinem Rennrad die Holsterhauser Straße in Richtung Sodinger Straße. In Höhe der Hausnummer 336 kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit zwei auf dem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen und ...

