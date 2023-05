POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung nach Parfümdiebstahl: Wer kennt die jungen Tatverdächtigen?

Witten (ots) - Zwei Verkehrsunfälle, bei denen Personen schwer verletzt wurden, ereigneten sich am Donnerstag, 4. Mai, in Witten. Gegen 9.40 Uhr befuhr ein Autofahrer (59, aus Witten) die Straße "In der Mark" in Fahrtrichtung Ardeystraße. Im Kreuzungsbereich In der Mark / Holzkampstraße kollidierte er mit dem Auto eines Witteners (76), der die Holzkampstraße in Richtung Annenstraße befuhr. Bei dem Zusammenstoß ...

mehr