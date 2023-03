Polizei Bochum

POL-BO: Versuchtes Raubdelikt an Bochumer U-Bahnhaltestelle: Wer kennt diese Männer?

Bochum (ots)

Die Polizei sucht nach vier Männern, die im Verdacht stehen, im August 2022, an einer U-Bahnhaltestelle in der Bochumer Innenstadt einen 25-Jährigen bedroht und zur Herausgabe seiner Wertsachen gedrängt zu haben. Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Kriminalpolizei jetzt Fotos der Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diese Männer?

Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/101056.

Hinweis: Sollte der oben genannte Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, am 28. August 2022, gegen 0.50 Uhr an der U-Bahnhaltestelle Musikforum/Bermudadreieck einen 25-jährigen Detmolder zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert zu haben. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, sollen die Täter mit einem Messer gedroht haben. Einer der Täter habe versucht, dem Detmolder in die Hosentasche zu greifen und sein Portemonnaie herauszuziehen.

Wer kennt die abgebildeten Männer oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsort machen? Das Kriminalkommissariat 31 bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell