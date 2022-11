POL-BO: Glasflasche gegen Scheibe geworfen - Busfahrer (53) verletzt: Zeugen gesucht

Bochum / Wattenscheid (ots) - Zu einem versuchten Wohnungseinbruch ist es in den späten Abendstunden des 5. November an der Elisabethstraße in Wattenscheid gekommen. Gegen 21.50 Uhr wurde ein Nachbar durch laute Geräusche im Flur des Mehrfamilienhauses aufmerksam. Als er nachsah, kamen ihm zwei unbekannte Männer entgegen, die daraufhin sofort das Haus verließen. ...

mehr