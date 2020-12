Polizei Bochum

POL-BO: Unfall nahe der Straßenbahnhaltestelle: Jugendliche wird von Auto angefahren

Herne/BochumHerne/Bochum (ots)

In Wanne-Eickel hat eine Autofahrerin (57, aus Herne) eine Jugendliche (14, aus Bochum) angefahren. Das Mädchen kam ins Krankenhaus.

Der Unfall hat sich am Mittwoch, 2. Dezember, nahe der Straßenbahnhaltestelle "Auf der Wenge" ereignet. Gegen 16.50 Uhr stieg die Jugendliche dort aus der Bahn und überquerte von der Mittelinsel aus die Rainerstraße in Richtung Johanneskirche. Die Fußgängerampel zeigte zu diesem Zeitpunkt Grün. Unvermittelt wurde das Mädchen vom Wagen der 57-Jährigen erfasst - sie wollte von der Rainerstraße aus links in die Straße Auf der Wenge abbiegen.

Bei dem Unfall zog sich die 14-Jährige leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Erziehungsberechtigter begleitete sie.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell