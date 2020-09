POL-BO: Bochum / An der Dieselstraße: Öl und Benzin tropft aus Schrottautos / Lkw-Gespann satt überladen!

Polizei Bochum

An der Dieselstraße: Öl und Benzin tropft aus Schrottautos

Lkw-Gespann satt überladen!

Bochum (ots)

Noch sind die Ermittlungen im Bochumer Polizeipräsidium in Sachen eines völlig überladenen Lastwagengespanns nicht beendet, das am 4. September in Bochum-Gerthe überprüft worden ist.

Gegen 8.20 Uhr am zurückliegenden Freitagmorgen hatten die Beamten der Verkehrsdienstgruppe den augenscheinlich deutlich überladenen Lkw an der Dieselstraße angehalten.

Dieser Verdacht bestätigte sich wenig später auf der Waage. So war das mit zusammengepressten Altautos beladene Gespann knapp 51 Tonnen schwer und damit bei erlaubten 40 Tonnen deutlich überladen.

Doch das war noch nicht alles: Der in den Niederlanden zugelassene Lkw auch mit gefährlicher Ladung unterwegs. So waren die gepressten Autos noch nicht von sämtlichen Flüssigkeiten befreit - sprich, Öl und Benzin tropfte deutlich sichtbar auf die Ladefläche.

Darauf lotsten die Beamten den Truck zu dem Firmengelände zurück, wo die Fracht aufgenommen worden war. Hier ordneten die Polizisten die Entladung der Schrottautos an.

Nach der Fertigung der umfangreichen Anzeige sowie der Zahlung einer Sicherheitsleistung durfte der Lkw-Fahrer seine Fahrt in Richtung Holland fortsetzen - unbeladen.

