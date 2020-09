Polizei Bochum

POL-BO: Wattenscheid

Autofahrer übersieht Straßenbahn

Unbelehrbare "Gaffer" filmen schweren Verkehrsunfall

Wattenscheid (ots)

Am heutigen 7. September kam es auf der Friedrich-Ebert-Straße in Wattenscheid zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt worden sind.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war ein Autofahrer (46) gegen 13 Uhr in Richtung August-Bebel-Platz unterwegs.

In Höhe der Hausnummer 14 wollte der 46-Jährige wenden, um am gegenüberliegenden Fahrbahnrand zu parken. Dabei übersah der in Krefeld lebende Mann die links neben ihm fahrende Straßenbahn der Linie 302.

Wenig später kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Fahrer und dessen Begleiter wurden eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr Bochum aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Danach brachten Rettungssanitäter die beiden nicht ansprechbaren Männer in örtliche Krankenhäuser.

Die Personalien des Beifahrers stehen bislang noch nicht fest.

Zwei leicht verletzte Fahrgäste der Straßenbahn wollten selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Während der Unfallaufnahme blieb die Friedrich-Ebert-Straße in beide Richtungen für den Schienen- und Fahrzeugverkehr zwischen der Voede- und der Hüller Straße gesperrt.

Durch die örtliche Nähe zur Wattenscheider Innenstadt hielten sich während der gesamten Unfallaufnahme viele Schaulustige an der Unfallörtlichkeit auf.

Zwei dieser "Gaffer" konnten es einfach nicht lassen und filmten das Geschehen. Gegen sie schrieben die Beamten eine Anzeige.

