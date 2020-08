Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer nach Unfallflucht am Kemnader See gesucht

Bochum (ots)

Nach einem Fahrradunfall am Samstagvormittag (22. August) am Kemnader See in Bochum sucht die Polizei nach einem beteiligten Radfahrer.

Eine 62-jährige Bochumerin war um 10:15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Ruhrtalweg in Richtung Ruhrbrücke unterwegs. Auf Höhe des Kemnader Wehrs wurde sie von einem unbekannten Radfahrer überholt. Nach aktuellem Kenntnisstand scherte der Mann knapp vor der Frau wieder ein, so dass diese stark bremste. Dadurch stürzte sie zu Boden und wurde dabei leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat sucht nun den beteiligten Radfahrer. Er sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

