Polizei Bochum

POL-BO: Exhibitionist am Ümminger See

Bochum (ots)

Am 12. August, gegen 21.40 Uhr, kam es am Ümminger See in Bochum Langendreer zu einem Sittendelikt.

Vier Frauen aus Bochum (28/28/39/57) waren auf einem Weg der östlichen Seeseite unterwegs. Im Bereich der aufgestellten Fitnessgeräte näherte sich den Frauen ein unbekannter Mann. Dieser hatte seine Hose geöffnet und onanierte. Er ging an den Frauen vorbei und entfernte sich in Richtung Wittener Straße.

Beschrieben wurde der Tatverdächtige wie folgt: auffallend klein mit circa 160 cm, sehr schlanke, dünne Figur, dunkle, schulterlange und ungepflegte Haare, ausgeprägter dunkler Vollbart. Er trug eine dunkle Jeans, ein graues T-Shirt mit dunklen Streifen sowie eine Bauchtasche.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 909-1022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell