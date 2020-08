Polizei Bochum

POL-BO: Bewaffneter Raubüberfall auf Kiosk in Herne - zwei Tatverdächtige (38/41) in Untersuchungshaft

Herne (ots)

Wie bereits am 28. Juni berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4636412), hat die Polizei nach einem bewaffneten Raubüberfall am 27. Juni 2020 auf ein Kiosk an der Sodinger Straße in Herne nach zwei Männern gesucht.

Nach einer weiteren Veröffentlichung von Lichtbildern der Tat in den Medien gingen Hinweise auf einen 38-jährigen Herner ein. Die weiteren Ermittlungen führten zu dem zweiten Tatverdächtigen, einen 42-jährigen Herner.

Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Bochumer Amtsgericht für beide Untersuchungshaft angeordnet.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 prüft derzeit, ob beide auch für einen weiteren Raubüberfall in Herne als Tatverdächtige infrage kommen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei den Medien für Ihre Mithilfe und bei den Nutzern der sozialen Netzwerke fürs Teilen bedanken. Wir bitten, die Fotos nicht mehr weiter zu verwenden und zu löschen.

