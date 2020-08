Polizei Bochum

POL-BO: Wenn sie Post von der "Hausverwaltung" bekommen: Achtung!

Witten (ots)

Betrüger werden immer dreister. Auch die Maschen, mit denen die Kriminellen versuchen, an Geld zu kommen, verändern sich ständig. Mal am Telefon durch einen sogenannten Enkeltrick oder auch ein falscher Handwerker an der Haustür. Den Tätern ist jedes Mittel recht.

Seite Anfang August 2020 versuchen es die Betrüger in Witten mit der "Hausverwaltungsmasche".

Im gesamten Bereich der Innenstadt wurden Briefe eingeworfen. Diese tragen das Logo einer angeblichen "Hausverwaltung". Der Inhalt dieser Schreiben: "Die Kontonummer für ihre Mietzahlung hat sich geändert. Bitte überweisen Sie jetzt auf eine anderes Konto." Als "neue" IBAN ist dann eine Kontonummer in Litauen oder in Deutschland angegeben.

Die Polizei warnt eindringlich davor, auf diese Schreiben zu reagieren oder Geld auf das "neue Konto" zu überweisen.

Sprechen Sie auch mit Ihren Nachbarn, Freunden und Verwandten über diese dreiste Betrugsmasche.

Nur gemeinsam können wir den Betrügern das Handwerk legen.

