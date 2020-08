Polizei Bochum

POL-BO: Promillefahrt durch Witten: Rollerfahrer (54) stürzt und stürzt und stürzt ...

Witten (ots)

Gefährliche Promillefahrt durchs Wittener Stadtzentrum: Ein betrunkener Motorrollerfahrer (54, aus Witten) ist am Donnerstagabend, 6. August, immer und immer wieder gestürzt. Als die Polizei eintraf, versuchte der Mann, sein Kraftrad abzustellen und kippte dabei erneut um.

Gegen 20.50 Uhr meldeten Zeugen der Polizei den Rollerfahrer, der auf sie einen alkoholisierten Eindruck machte. Der 54-Jährige war auf der Ardeystraße in Richtung Herdecke unterwegs. In Höhe der Annenstraße stürzte er zunächst an einer Verkehrsinsel. Er stieg wieder auf sein Kraftrad und fuhr weiter, bis er vor der Einmündung "Egge" vor den Bordstein fuhr, einen Sturz aber noch abwenden konnte. Über den Gehweg fuhr er dann bis zu einem Parkplatz und fiel dort zweimal direkt in Folge zu Boden.

Als die Beamten eintrafen, war der Wittener noch immer damit beschäftigt, seinen Roller abzustellen und fiel dabei immer wieder um.

Die Beamten versorgten die Schürfwunden des 54-Jährigen und führten einen Atemalkoholtest durch. Ergebnis: knapp 2 Promille. Als die Beamten ihn aufforderten, sich in den Streifenwagen zu setzen, legte er sich auf die Rückbank und zog die Schuhe aus.

Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten stellen den Führerschein des Mannes sicher. Gegen 22 Uhr wurde er entlassen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

