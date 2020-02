Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Brilon (ots)

Am 11. November 2019 kam es gegen 18 Uhr in einem Drogeriemarkt in Brilon zu einem Ladendiebstahl. Der Täter entwendete diverse Produkte.

Weitere Details zum Sachverhalt, Personenbeschreibung und Lichtbilder finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/brilon-ladendiebstahl

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

