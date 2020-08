Polizei Bochum

POL-BO: Kradfahrerin (44) stürzt und wird schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bochum am gestrigen Donnerstagabend, 6. August, ist eine 44-jährige Bochumerin schwer verletzt worden.

Die Fahrerin eines Kleinkraftrades war gegen 18 Uhr auf dem Nordring in Richtung Innenstadt unterwegs und bog nach rechts in die Bergstraße ab. Nach eigenen Angaben kam sie beim Abbiegen aufgrund eines Bedienfehlers in den Gegenverkehr und prallte gegen ein parkendes Auto.

Die Frau stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

