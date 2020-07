Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Einbruch in Vereinsheim: Polizei sucht Zeugen

Bochum, Wattenscheid (ots)

Von einem Zeugen unterbrochen wurden zwei unbekannte Kinder bei einem versuchten Einbruch in ein Vereinsheim in Bochum-Wattenscheid. Sie flüchteten unerkannt.

Gegen 17 Uhr am Dienstagnachmittag, 28. Juli, beobachtete ein Zeuge zwei Minderjährige, etwa zwölf Jahre alt. Sie versuchten, eine Tür an dem Vereinsheim an der Straße "In der Mark 117" aufzuhebeln. Als der Zeuge die beiden ansprach, flüchteten sie in den nahegelegenen Wald des Südparks.

Das Wattenscheider Regionalkommissariat (KK 34) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8405 (außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441).

